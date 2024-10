POL-GT: 13-Jährige im Bereich Recklinghausen angetroffen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am frühen Montagabend (28.10., 18.00 Uhr) kam es auf der Spexarder Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Autofahrer. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5897105 Die 64-jährige Fußgängerin kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Dienstag (29.10.) erlag sie dort ihren schweren Verletzungen. Rückfragen ...

