POL-GT: Fußgängerin nach Verkehrsunfall verstorben

Gütersloh (ots) - Verl (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich am Montag (28.10., 02.00 - 17.20 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Lindenstraße verschafft. Der Tatort befindet sich zwischen der Eichendorffstraße und der Wilhelm-Busch-Straße. Nachdem die Einbrecher die Terrassentür aufgehebelt hatten, wurden sämtliche Räume im Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Zu möglichem Diebesgut ...

