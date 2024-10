Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Fußgängerin

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FN) Am 28.10.2024 kam es gegen 18:00 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Spexarder Strasse in Gütersloh. Eine 64- jährige Fußgängerin aus Gütersloh überquerte in Höhe der Bushaltestelle "Waldklause" die Fahrbahn der Spexarder Strasse und wurde hierbei vom PKW Mercedes- Benz eines 75- jährigen Fahrers aus Paderborn erfasst, der auf der Spexarder Strasse aus Richtung Avenwedde kommend in Richtung Verl- Sürenheide unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin und wurde lebensgefährlich verletzt. Sie wurde von einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Zur Klärung der Unfallursache unterstützte ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld die polizeiliche Unfallaufnahme. Der unfallbeteiligte PKW wurde sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Spexarder Strasse komplett gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

