Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand in Mehrfamilienhaus - 54-jähriger Bewohner mit schwere Verletzungen von Zeugen aus dem Haus geholt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Montagmittag (28.10., 12.43 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand innerhalb einer Wohnung an der Gütersloher Straße informiert.

Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass zwei Zeugen eine Rauchentwicklung in einer Wohnung des Mehrparteienhauses bemerkten. Sie betraten daraufhin mit einem Schüssel die Wohnung und fanden den schwer verletzten 54-jährigen Bewohner vor. Sie brachten den Mann vor das Haus. Dieser wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Die beiden Zeugen erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar und wurde beschlagnahmt. Alle anderen Hausbewohner konnten nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Bereich rund um den Brandort wurde zwischenzeitlich gesperrt.

Ermittler der Kriminalpolizei haben die Untersuchungen zu der genauen Brandursache aufgenommen. Erste Tendenzen lassen auf ein Unfallgeschehen beim Kochen schließen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell