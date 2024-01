Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Z-Symbole gesprüht+Erneuter Zeugenaufruf nach Kollektendiebstahl+PKW zerkratzt+Verkaufsautomaten in Stadtallendorf aufgebrochen+Zaun touchiert+

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Z-Symbole gesprüht

Auf die Hausfassade eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Richtsberg" schmierten Unbekannte mehrere Z-Symbole in schwarzer Farbe. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 3.000 Euro. Zeugen, die dort zwischen 15.30 Uhr am Freitag (26.01.24) und 07.00 Uhr am Samstag (27.01.24) etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Kupferdiebstahl

Auf dem Gelände eines Bildungszentrums in der Umgehungsstraße entwendeten Unbekannte Kupfermaterialien im Wert von etwa 20.000 Euro. Die Diebe gelangten zwischen 21.15 Uhr am Donnerstag (25.01.24) und 08.00 Uhr am Freitag (26.01.24) auf das Gelände und brachen in eine Werkstatt ein. Daraus entwendeten sie Kupferrohre und eine Presse. Zeugen, die dort verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Zeugenaufruf nach Kollektendiebstahl

Nachdem am Donnerstag (25.01.24) gegen 15.40 Uhr zwei Unbekannte eine Kollekte n der Lutherischen Pfarrkirchengemeinde stahlen, liegt der Polizei nun eine Personenbeschreibung vor. (Bezug zur Meldung vom 26.01.2024; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5700649)

Ein Mann soll etwa 1,75 Meter groß sein und soll einen muskulösen Oberkörper haben. Er hat einen breiten dunkle Oberlippenbart, dunkle Haare und trug eine dunkle Steppjacke. Von dem anderen Tatverdächtigen liegt keine Beschreibung vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: PKW zerkratzt

1.500 Euro beklagt der Besitzer eines Mercedes, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die linke Fahrzeugseite seiner schwarzen A-Klasse in der Mörikestraße zerkratzte. Das Auto stand dort zwischen 18.00 Uhr am Mittwoch (24.01.24) und 13.00 Uhr am Donnerstag (25.01.24) auf einem Parkplatz. Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Stadtallendorf: Verkaufsautomaten aufgebrochen

Im Stadtgebiet von Stadtallendorf brachen Unbekannte drei Verkaufsautomaten auf. Die Diebe machten sich zwischen 17.00 Uhr am Freitag (26.01.24) und 03.30 Uhr am Samstag (27.01.24) an einem Automaten in der Schulstraße und an zwei anderen in der Niederkleiner Straße zu schaffen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Breidenbach: Zaun touchiert und abgehauen

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam auf der Straße "Auf dem Espen" in Oberdieten nach links von der Fahrbahn ab und touchierte dann den Gartenzaun. Anschließend fuhr er einfach davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in unbekannter Höhe zu kümmern. Zeugen, die den Unfall zwischen 16.00 Uhr am Montag (22.01.24) und 12.00 Uhr am Dienstag (23.01.24) beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Biedenkopf unter 06461 92950 zu melden.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell