LPI-J: Unkontrollierter Wutausbruch

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Altenberga: Eine in Dresden verloren gegangene Armbanguhr mit Smartfunktionen konnte am Donnerstag durch den Verlierer in Altenberga geortet werden. Die Uhr muss demnach in Dresden aufgefunden und durch den Finder unterschlagen worden sein. Der Eigentümer schaltete die Polizei ein, die den georteten Standort, ein Haus in Altenberga ...

mehr