Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Smartwatch reist rechtswidrig in ein anderes Bundesland

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Altenberga: Eine in Dresden verloren gegangene Armbanguhr mit Smartfunktionen konnte am Donnerstag durch den Verlierer in Altenberga geortet werden. Die Uhr muss demnach in Dresden aufgefunden und durch den Finder unterschlagen worden sein. Der Eigentümer schaltete die Polizei ein, die den georteten Standort, ein Haus in Altenberga aufsuchte. Tatsächlich konnte die Uhr dort festgestellt werden. Ein Bewohner des Hauses übergab den Polizisten das elektronische Gerät und gab an, dieses in Jena erworben zu haben. Die Uhr konnte anschließend dem rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden. Näheres zum Ablauf und den Hintergründen müssen nun die Ermittlungen der Polizei aufhellen.

