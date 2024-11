LPI-J: Sturz nach Auffahrunfall

Jena (ots) - Zwei Stunden Parkzeit nutzte ein Dieb am heller lichten Tag aus und entwendete aus einem Pkw eine Handtasche. Durch Einschlagen einer Seitenscheibe gelang der Täter in das Fahrzeug und nahm so das Beutegut rechtwidrig an sich. Als die Eigentümerin kurz nach 10 Uhr am vergangenen Donnerstag zu ihrem Pkw in der Alfred-Diener-Straße zurückkam, musste sie entsetzt den Schaden daran und den Diebstahl daraus ...

