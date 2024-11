BPOLD-B: Bundespolizei stellt mutmaßliche Buntmetalldiebe in Finsterwalde

Berlin - Lichtenberg (ots) - Nachdem ein Mann mehrere Reisende am Bahnhof Lichtenberg belästigt haben soll, griff er Einsatzkräfte der Bundespolizei bei der anschließenden Kontrolle an. Am Donnerstag gegen 20 Uhr alarmierten Reisende die Polizei, da ein Mann auf einem Bahnsteig des Bahnhofes Berlin-Lichtenberg randalierte. Er soll verbal aggressiv gegenüber Reisenden aufgetreten sein und gegen Wände geschlagen haben. ...

mehr