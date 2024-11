Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Festnahme nach Angriff auf Bundespolizisten

Berlin - Lichtenberg (ots)

Nachdem ein Mann mehrere Reisende am Bahnhof Lichtenberg belästigt haben soll, griff er Einsatzkräfte der Bundespolizei bei der anschließenden Kontrolle an.

Am Donnerstag gegen 20 Uhr alarmierten Reisende die Polizei, da ein Mann auf einem Bahnsteig des Bahnhofes Berlin-Lichtenberg randalierte. Er soll verbal aggressiv gegenüber Reisenden aufgetreten sein und gegen Wände geschlagen haben.

Als der Mann die Streife erkannte, versuchte er zu flüchten. Am Treppenabgang konnten die Einsatzkräfte den Mann stellen. Dabei schlug er zwei Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht und trat einem beim Anlegen der Handfesseln in den Unterleib. Durch den Schlag ins Gesicht erlitt einer der Beamten eine Verletzung an der Lippe. Der andere Beamte verspürte nach dem Tritt des 23-jährigen polnischen Staatsangehörigen Schmerzen im Unterleib. Beide kamen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Ein Richter ordnete eine Blutentnahme bei dem 23-Jährigen an, nachdem ein Drogenschnelltest positiv war. Diese führte ein Amtsarzt der Polizei durch.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte gegen den bislang noch nicht polizeilich in Erscheinung getretenen Mann und sicherte Videoaufzeichnungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen Einsatzkräfte ihn von der Dienststelle.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell