Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, zwischen 08:30 Uhr und 15:10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Hyundai I10 an der Recklinghäuser Straße. Der Schaden ist an der Stoßstange hinten und dem Radkasten links hinten erkennbar. Bei dem Unfall hinterließ der Verursacher 3.000 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell