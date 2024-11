Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierereien mit hohem Sachschaden

Jena (ots)

Die Nacht zum Donnerstag nutzten Schmierfinke, um bislang unerkannt ein größeres Graffiti im Ortsteil Lobeda an eine Fassade zu sprühen. In einem Ausmaß von circa 20 x 2 Meter brachten sie an der Turnhalle in der Karl-Marx-Allee einen Schriftzug mit Bezug zur örtlichen Fußballszene an. Durch das Anbringen ist ein Schaden von mindestens 500 Euro entstanden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

