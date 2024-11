Polizei Bochum

POL-BO: Kriminalpolizei ermittelt nach Raubdelikten in der Bochumer Innenstadt

Bochum (ots)

In den Morgenstunden des 14. November haben sich vier Raubdelikte in der Bochumer Innenstadt ereignet. Aufgrund von Zeugenaussagen könnte es sich möglicherweise in allen Fällen um denselben Täter handeln. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Das erste Raubdelikt ereignete sich gegen 0.55 Uhr am Gustav-Heinemann-Platz. Eine 59-jährige Bochumerin wurde dort im Bereich der Stadtbücherei von einem Mann angegangen, der versuchte, ihr den Rucksack zu entreißen. Die Frau wehrte sich jedoch, so dass der Unbekannte schließlich ohne Beute in Richtung Europaplatz flüchtete.

Gegen 2.40 Uhr war eine 28-jährige Bochumerin auf der Kortumstraße in Richtung Brückstraße unterwegs. In Höhe der Einkaufspassage sei plötzlich ein Mann hinter ihr aufgetaucht, der sie festhielt und ihr die Handtasche entriss. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute in die Bongardstraße Richtung Willy-Brandt-Platz.

Drei Stunden später, gegen 5.35 Uhr, wurde einer 17-jährigen Bochumerin, die auf der Kortumstraße unterwegs war, im Bereich des Nordrings gewaltsam die Handtasche entrissen. Auch hier hatte sich ein unbekannter Täter der Fußgängerin von hinten genähert; anschließend flüchtete er über die Kortumstraße.

Eine 35-jährige Hernerin war gegen 6.45 Uhr auf der unteren Marktstraße unterwegs, als sie im Bereich der Bleichstraße plötzlich von einem Mann angegriffen wurde. Der Tatverdächtige versuchte, die Handtasche zu entreißen, was die Hernerin jedoch verhindern konnte. Der Unbekannte flüchtete über die Treppen am "Platz am Kuhhirten".

In allen vier Fällen wird der Täter folgendermaßen beschrieben: männlich, 20 bis 30 Jahre alt, schlanke Statur, 1,75 bis 1,85 m groß, "südländisches Aussehen", dunkle Haare, bekleidet mit einer hellen Hose.

Das Innenstadtkommissariat ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

