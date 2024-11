Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall in Witten - Polizei sucht beteiligte Autofahrerin

Witten (ots)

Das Verkehrskommissariat ermittelt nach einem Unfall, der sich am Montag, 11. November, in der Zeit zwischen 18 und 19 Uhr in Witten ereignet hat. Gesucht werden eine bislang unbekannte Autofahrerin sowie weitere Zeugen.

Ein 20-jähriger Wittener befuhr mit seinem Fahrrad die Ardeystraße in Richtung Innenstadt. Nach aktuellem Stand beabsichtigte eine ihm entgegenkommende Autofahrerin in Höhe der Einmündung Ardeystraße/In der Mark, in letztere abzubiegen.

Der Wittener musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei rutschte er jedoch über die nasse Fahrbahn und kollidierte schließlich mit dem Pkw.

Die Autofahrerin sei kurz ausgestiegen, hätte aber danach ihre Fahrt fortgesetzt und sei dem Wittener dabei über den Fuß gefahren.

Der Radfahrer zog sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden.

Die bislang unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: 29 bis 30 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 m groß, hellbraune, zum Zopf gebundene Haare, brauner Mantel, helle Jeans, braune Stiefel. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Audi aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis (EN) handeln.

Die Polizei bittet sowohl die Autofahrerin als auch weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell