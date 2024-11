Polizei Bochum

POL-BO: Cannabisplantage in Bochum ausgehoben: Ein Tatverdächtiger festgenommen

Bochum (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch, 13. November, eine große Cannabisplantage in Bochum ausgehoben. Eine Person wurde festgenommen.

Nach Ermittlungen des Rauschgiftkommissariats durchsuchten Polizeibeamte mit richterlichem Beschluss in den Morgenstunden mehrere Gebäude in Bochum - unter anderem an der Buschstraße. Dabei stellten sie mehr als 350 Cannabispflanzen sowie zahlreiches Zubehör sicher.

Ein 19-jähriger albanischer Staatsbürger wurde vorläufig festgenommen. Der Mann soll der zuständigen Haftrichterin vorgeführt werden.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 14 dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell