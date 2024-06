POL-WAF: Ostbevern. Beteiligte nach Zusammenstoß mit Radfahrer gesucht

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter ist in der Nacht von Mittwoch (12.06.2024) auf Donnerstag (13.06.2024) in Ahlen gegen eine Mauer in der Mozartstraße gefahren, hat sie beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: ...

mehr