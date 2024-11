POL-BO: Rollendes Risiko: Polizei zieht heruntergekommenen Lastwagen aus dem Verkehr

Bochum (ots) - Präsenz zeigen und für Sicherheit sorgen: Die Polizei hat am Dienstag, 12. November, wieder einen Schwerpunkteinsatz in der Bochumer Hustadt durchgeführt. Von der Mittagszeit bis in die Abendstunden war die Bochumer Polizei mit Einsatzkräften vor Ort. Die Beamtinnen und Beamten richteten mehrere Kontrollstellen ein, an denen sie insgesamt 181 ...

mehr