PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Schlägerei in Usingen + + + Frau bekommt nach Taxifahrt Geld entwendet + + + Mehrere Fahrraddiebstähle + + + Angetrunkener Fahrzeugführer erfasst Fußgängerin

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Schlägerei nahe Bahnhof

Usingen, Bahnhofstraße

Freitag, 20.09.2024, 20:45 Uhr

Am Freitagabend wurde eine Schlägerei in der Nähe des Usinger Bahnhofs gemeldet. Mindestens drei männlich Personen waren in diese verwickelt, welche nach einem zuerst verbalen Streit mit Fäusten und einem Aufstellerschild aufeinander losgingen. Mindestens einer der Beteiligten wurde hierbei nicht unerheblich im Gesicht verletzt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten ein 16-jähriger Grävenwiesbacher sowie ein 19-jähriger Usinger kontrolliert und als Beteiligte der Schlägerei ermittelt werden. Der dritte Beteiligte ist aktuell noch unbekannt. Personenbeschreibung:

- männlich - 1,80 m groß- kurzer Haarschnitt (Boxerschnitt)- südländischer Phänotyp- graues T-Shirt- schwarze Hose- beiges Oberteil - flüchtete auf einem E-Scooter

Die Polizei Usingen, die ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Gewaltsam Geld entwendet

Friedrichsdorf, Im Dammwald Freitag, 20.09.2024, 14:50 Uhr

Eine 31-jährige Offenbacherin ließ sich am frühen Freitagnachmittag von einem Uber-Fahrer nach Friedrichsdorf fahren. Nachdem die Frau nicht am gewünschten Zielort abgesetzt wurde, kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Personen. Nachdem die Dame dann das Fahrzeug verlassen hatte stieg auch der Fahrer aus, packte sie am linken Arm und entriss ihr die Geldbörse aus den Händen. Im Anschluss stieg der Fahrer wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Der Täter wird beschrieben als -männlich -südländisches Erscheinungsbild -Mitte 40 Jahre alt -dunkler Bart -dunkle, kurze Haare -dicke, schwarze Augenbrauen Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 1200 zu melden.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Königstein im Taunus, Le-Mele-Straße Samstag, 21.09.2024; 20:15 Uhr

Zwei unbekannte männliche Täter begaben sich über eine Garage auf das umzäunte Grundstück eines Einfamilienhauses in der Le-Mele-Straße. Hierbei wurden sie durch eine Nachbarin beobachtet. Die Täter machten sich an einer Holztür zum Keller zu schaffen, ohne jedoch ins Haus zu gelangen. Anschließend ließen sie von der Kellertür ab und flohen fußläufig in das angrenzende Waldstück. Von dort aus konnten sie, trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen, unerkannt fliehen. Einer der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, 185 cm groß, dunkel gekleidet und führte einen Rucksack mit sich. An der Tür entstand geringfügiger Sachschaden. Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Königstein unter der 06174/9266-0 entgegengenommen.

Fahrraddiebstahl

Bad Homburg, Hessenring Donnerstag, 19.09.24, 19:00 bis Freitag, 20.09.24, 15:00 Uhr

Ein unbekannter Täter verschaffte sich auf bislang nicht bekannte Art und Weise Zutritt zu der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Hessenring. Hier zerschnitt der Täter mit einem unbekannten Schneidewerkzeug das Faltschloss eines Rennrades der Marke Cube. Im Anschluss nahm er das Rad an sich und entfernte sich in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200.

Fahrraddiebstahl

Freitag, 20.09.2024 09:30 Uhr - 11:45 Uhr

Der 52-Jährige Geschädigte schloss im Tatzeitraum sein blau/weißes Fahrrad (Bulls) am S-Bahnhof Stierstadt im Bereich der Bushaltestelle, im Zimmersmühlenweg in Oberursel, ab. Unbekannte Täter zerstörten vermutlich das Schloss und entwendeten das Rad, so dass der Geschädigte, als er wieder zurückkam, sein Fahrrad nicht mehr vorfand. Zeugen melden sich bitte auf der Polizeistation Oberursel unter 06171 / 6240 - 0.

Diebstahls aus Kraftfahrzeug

Bahnhof Steinbach Freitag, 20.09.2024 17:00 Uhr - Samstag, 21.09.2024 12:44 Uhr

Der 31-Jährige Geschädigte stellte seinen blauen Peugeot Boxer am Freitagabend, um 17:00 Uhr, auf dem öffentlichen Parkplatz des Steinbacher Bahnhofs ab. Ein unbekannter Täter beschädigte die Scheibe des Fahrzeuges und verschaffte sich somit Zugang in das Fahrzeug. Dort wurden Bargeld in unbekannter Höhe und persönliche Gegenstände entwendet. Der Sachschaden der Scheibe wird auf ca. 200EUR geschätzt. Zeugen melden sich bitte auf hiesiger Polizeistation unter 06171 / 6240 - 0.

Angetrunkener Fahrzeugführer erfasst Fußgängerin auf Zebrastreifen Grävenwiesbach, Frankfurter Straße Samstag, 21.09.2024, 18:20 Uhr

Am Samstagabend ereignete sich in Grävenwiesbach ein Verkehrsunfall an einem Fußgängerüberweg. Ein 76-jähriger Pkw-Fahrer aus Grävenwiesbach übersah auf Höhe des Finanzpunktes eine 44-jährige Fußgängerin aus Schmitten, welche die Straße gerade auf dem Fußgängerüberweg passieren wollte. Sie wurde leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Verkehrsunfallflucht

Bad Homburg, Goldgrubenstraße Freitag, 20.09.24, 02:15 Uhr - 19:45 Uhr

Ein 30-jähriger Bad Homburger parkte seinen schwarzen 3er BMW in der Nacht von Freitag auf Samstag am Straßenrand in der Goldgrubenstraße. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein unbekanntes Fahrzeug den BMW. Anstatt anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 EUR geschätzt.

