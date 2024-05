Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen wegen einer Straftat auf einem Tankstellengelände

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen hat Ermittlungen nach einer Straftat auf dem Gelände einer Tankstelle an der Lindenstraße in Buer aufgenommen. Nach bisherigen Ermittlungen drang am frühen Donnerstagmorgen, 16. Mai 2024, gegen 7.05 Uhr ein unbekannter Mann in den Personalbereich des Verkaufsgebäudes vor und attackierte die 46 Jahre alte Verkäuferin. Die Frau wehrte sich mit einem leeren Bierkasten. Daraufhin floh der unbekannte Mann durch die Hintertür des Gebäudes. Die Ermittlungen, auch hinsichtlich des Tatmotivs, dauern an. Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Tatverdächtigen bitte an das zuständige Kommissariat unter 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

