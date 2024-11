POL-BO: Schwerpunkteinsatz in der Hustadt: Polizei zeigt Präsenz und sorgt für Sicherheit

Bochum (ots) - Nach einem Ladendiebstahl am Montag, 11. November, in einem Elektrofachhandel an der Kortumstraße hat die Polizei einen tatverdächtigen Bochumer (33) festgenommen. Gegen 14.30 Uhr war der Tatverdächtige nach dem Diebstahl mehrerer Elektroartikel aus dem Laden geflüchtet. Ein Mitarbeiter beobachtete die Tat, nahm die Verfolgung des Mannes auf und ...

