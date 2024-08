Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Obermarchtal - Vorfahrt missachtet

Am Montag erlitten bei einem Unfall bei Obermarchtal zwei Personen leichte Verletzungen.

Kurz nach 7 Uhr war ein 55-Jähriger mit seinem Daihatsu auf der K7337, aus Richtung Unterwilzingen kommend, unterwegs. An der Einmündung zur L249 bog er nach links in Richtung Rechtenstein ab. Von links kam eine 38-jährige mit ihrem VW Touran und hatte Vorfahrt. Der 55-jährige Fahrer des Daihatsu hatte den VW offenbar übersehen und es kam zur Kollision. Dabei erlitten beide Fahrende leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Ein Abschlepper barg die beiden total beschädigten Autos. Der Schaden am Daihatsu wird auf 4.000 Euro, der am VW auf 7.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war im Einsatz und band ausgelaufene Betriebsstoffe.

