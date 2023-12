POL-PDNR: Wetterlage sorgt für Polizeieinsätze

Waldbreitbach (ots) - Am Dienstag, 19.12.2023, kam es gegen 15:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Neuwieder Straße in Waldbreitbach. Der 53-jähriger Fahrer eines PKW Renault befuhr die Neuwieder Straße in Waldbreitbach in Fahrtrichtung Roßbach/Wied. Die entgegenkommende Fahrerin eines PKW Kia geriet auf die Fahrspur des 53-jährigen PKW-Fahrers, es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Unfallverursacherin hielt kurz an, setzte ihre Fahrt jedoch fort, ...

