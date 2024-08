Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tödlicher Verkehrsunfall

Hörsel (ots)

Gegen 14:15 Uhr kam es am heutigen Nachmittag auf der Landstraße 1025 zwischen Laucha und Mechterstädt zu einem tragischen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer zusammen mit seiner 55 Jahre alten Mitfahrerin in Richtung Laucha, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Krad verlor. Der Motorradfahrer und seine Mitfahrerin kamen zu Fall und wurden durch eine entgegenkommende Subarufahrerin erfasst. Beide verstarben noch an der Unfallstelle. Die 29 Jahre alte Subarufahrerin wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf 40.000 Euro. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zur Unterstützung wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Ortsverbindungsstraße zwischen Laucha und Mechterstädt musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell