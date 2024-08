LPI-GTH: Einbruch und Sachbeschädigung in einem leerstehenden Mehrfamilienwohnhaus in Eisenach

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Folgenschwer war eine Fahrt für einen 22-Jährigen am Sonntagmorgen. Unter Alkohol und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wurde der VW-Fahrer gegen 07:00 Uhr in der Juri-Gagarin-Straße durch eine Polizeistreife gestoppt. Während ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,52 Promille ergab, reagierte ein Drogenvortest positiv auf die Einnahme von Amphetamin. Dem 22-Jährigen wurde in einem Krankenhaus Blut entnommen. Anschließend wurde ...

