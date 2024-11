Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebstahl wird zu Raub

Weimar (ots)

Am Donnerstagvormittag betrat ein 48-Jähriger einen Einkaufsladen in Weimar-Nord. Ganz dreist ließ er sich an der Kasse eine Einkaufstasche geben mit dem Hinweis sie dann mit dem Einkauf bezahlen zu wollen. Anschließend füllte er die Tasche mit Waren im Gesamtwert von etwa 50 Euro und verließ den Kassenbereich zügigen Schrittes ohne zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin des Ladens lief dem Mann hinterher. Als er dies bemerkte, hob er einen fast faustgroßen Stein von der Straße auf und warf ihn in Richtung der Mitarbeiterin um sein Diebesgut zu verteidigen. Danach konnte der Täter flüchten. Die Mitarbeiterin selbst wurde durch den Stein zum Glück nicht getroffen. Anhand der Personenbeschreibung wurde der Täter im Rahmen der Fahndung in Tatortnähe festgestellt und festgenommen. Bei der Durchsuchung wurde weiteres Diebesgut aufgefunden. Am Freitag wird über einen Haftantrag entschieden.

