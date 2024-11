Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Heranwachsender nach Diebstahl in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe.

Am Dienstag, den 26. November 2024, erließ das Amtsgericht Karlsruhe Untersuchungshaftbefehl gegen einen 18-jährigen Tatverdächtigen. Diesem wird Diebstahl mit Waffen vorgeworfen.

Am Montagmorgen, den 25. November 2024, gegen 8.00 Uhr meldete sich der deutsche Geschädigte bei der Bundespolizei in Mannheim, um den Diebstahl seines Koffers zur Anzeige zu bringen. Der Mann nutzte zuvor den ICE 1178 von Offenburg nach Mannheim. Beim Halt in Mannheim bemerkte er das Fehlen seines Gepäckstücks.

Über zwei Ortungsgeräte, die sich in dem entwendeten Koffer befanden, konnte das Diebesgut schließlich am Karlsruher Hauptbahnhof lokalisiert und sichergestellt werden.

Anhand der Auswertung der Videoüberwachungsanlage stellten die Beamten fest, dass sich der 18-jährige portugiesische Staatsangehörige ab circa 7.30 Uhr im Hauptbahnhof Karlsruhe aufhielt. Hierbei führte er den gestohlenen Koffer bei sich und durchsuchte diesen mehrfach.

Durch den zwischenzeitlich bei der Dienststelle am Hauptbahnhof eingetroffenen Geschädigten wurde festgestellt, dass aus dem Koffer eine Laptoptasche sowie Kleidung entwendet wurden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 400 Euro.

Eine Streife erkannte den Tatverdächtigen schließlich im Hauptbahnhof wieder und nahm diesen vorläufig fest. Hierbei trug der Heranwachsende die Laptoptasche bei sich.

Bei der Durchsuchung des 18-Jährigen fanden die Beamten neben einem Tablet, für welches er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, auch ein zugriffsbereites Taschenmesser auf. Beide Gegenstände wurden sichergestellt.

Den Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe erließ der zuständige Haftrichter am Amtsgericht Karlsruhe Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen und setzte diesen antragsgemäß in Vollzug.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe dauern an.

Janina Metz, Staatsanwaltschaft Karlsruhe Julia Busse, Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

