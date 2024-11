BPOLI-KA: Bei zweiter Leistungserschleichung Widerstand geleistet

Weinheim (ots) - Sonntagabend (10. November) kam es in einem Stellwerk in Weinheim zu einem Brand. Es wurden keine Personen verletzt, der Bahnverkehr war kurzzeitig eingestellt. Gegen 15:40 Uhr erhielt die Bundespolizei in Karlsruhe die Informationen über einen Brand in einem alten Stellwerk in Weinheim. Erste Ermittlungen ergaben, dass bislang unbekannte Tatverdächtige im ersten Stock des Gebäudes einen ...

