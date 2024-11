Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Brand im Stellwerk in Weinheim - Zeugenaufruf

Weinheim (ots)

Sonntagabend (10. November) kam es in einem Stellwerk in Weinheim zu einem Brand. Es wurden keine Personen verletzt, der Bahnverkehr war kurzzeitig eingestellt.

Gegen 15:40 Uhr erhielt die Bundespolizei in Karlsruhe die Informationen über einen Brand in einem alten Stellwerk in Weinheim. Erste Ermittlungen ergaben, dass bislang unbekannte Tatverdächtige im ersten Stock des Gebäudes einen Papieraktenstapel entzündeten, wodurch es zur Brandauslösung kam.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100 000 Euro. Der Bahnverkehr am angrenzenden Bahnhof in Weinheim war von 16:10 Uhr - 16:34 Uhr in beide Fahrtrichtungen eingestellt. Hierdurch erhielten 15 Züge insgesamt 193 Minuten Verspätung.

Neben Beamten der Bundespolizei waren ebenfalls Beamte der Landespolizei sowie der Feuerwehr am Einsatz beteiligt.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen des Vorfalls gesucht. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und/oder der Täterschaft machen können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 - 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell