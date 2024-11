Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte am Hauptbahnhof Mannheim

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 09:40 Uhr wurden Beamte der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof tätlich angegriffen. Eine deutsche Staatsangehörige fuhr ohne gültigen Fahrschein im ICE von Frankfurt am Main nach Mannheim. Der Zugbegleiter informierte die Bundespolizei, dass die Identität der Frau beim Halt in Mannheim festgestellt werden sollte.

Im Rahmen der Personalienfeststellung versuchte die 48-Jährige, einen Laptop einer unbeteiligten deutschen Staatsangehörigen zu zerstören. Zudem widersetzte sie sich den polizeilichen Maßnahmen, indem sie trat und schlug, sowohl gegen die Bundespolizisten als auch gegen weitere Reisende. Auf dem Weg zur Dienststelle trat sie einem Beamten in den Unterleib. Während der Durchsuchung spuckte sie einer Beamtin ins Gesicht.

Die Dame sieht sich nun mehreren Strafanzeigen gegenüber, unter anderem wegen Erschleichens von Leistungen, Beleidigung, Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Ein hinzugerufener Arzt entschied, dass die Dame in ein psychiatrisches Zentrum verbracht werden soll.

