Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Lahnstein (ots)

Am 05.10.2024 ereignete sich gegen 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Hermsdorfer Straße in Lahnstein. Der 36-jährige PKW-Fahrer aus Koblenz wollte von der Straße in Richtung des REWE-Parkplatzes abbiegen. Er übersah den entgegenkommenden 29-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum leichten Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden Anzeichen beim Unfallverursacher festgestellt, die auf einen Drogenkonsum hindeuten. Ebenfalls stand er unter Einfluss von Alkohol. Und zu guter Letzt ist er auch nicht im Besitz eines Führerscheins. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell