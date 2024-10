POL-PDKO: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bendorf, Engerser Landstraße (ots) - Am Freitag, den 04.10.2024 kam es gegen 13 Uhr auf der Engerser Landstraße in Bendorf zu einem Verkehrsunfall. Ein LKW wollte von einem Firmengelände auf die Straße einfahren. Der Fahrer übersah dabei einen bevorrechtigten PKW und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden dabei erheblich beschädigt und die beiden Insassen aus dem PKW leicht verletzt. Rückfragen bitte an: ...

