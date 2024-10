Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Großes Interesse am Polizeiberuf

Lahnstein (ots)

Am 27.09.2024 fand bei der Polizeiinspektion Lahnstein ein Polizeierlebnistag statt. Knapp 30 Schülerinnen und Schüler im Alter von 14-18 Jahren hatten die Gelegenheit die Polizeiarbeit hautnah zu erleben und den vielfältigen Aufgabenbereich der Polizei näher kennenzulernen. Neben einer erkennungsdienstlichen Behandlung konnten die Interessierten auch die Möglichkeiten einer Spurensuche am Tatort praktisch erleben und mit den Profis der Kriminaltechnik selbst testen. Natürlich stand auch eine Besichtigung der Dienststelle, des Fuhrparks und das Anlegen der Polizeiausrüstung und das Testen verschiedener Einsatzmittel auf dem Programm. Ein Highlight war die Vorführung der engagierten Einsatztrainer, die mit dem Einspielen einiger Szenarien für großes Staunen sorgten. Das ein sehr gelungener Tag war, erkannte man an dem großen Interesse der Jugendlichen an den Einstellungsvoraussetzungen und Anfragen an Praktikumsplätzen. Viele gaben an, dass sich ihr Berufswunsch Polizist/in nun verfestigt hat. Aufgrund der großen Nachfrage wird es im nächsten Jahr sicherlich eine Wiederholung geben.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell