Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Unkel (ots)

Am Samstagmittag befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer die B 42 in Fahrtrichtung Bonn und wollte nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen. Hierbei übersah der Mann den bevorrechtigten entgegenkommenden Pkw eines 37-jährigen Fahrers aus Bad Honnef und es kam zur Kollision. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Da der Mann keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hatte, nahm die Polizei eine Sicherheitsleistung und untersagte weitere Fahrten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell