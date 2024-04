POL-PDNR: Vermisster 91 Jähriger aus dem Seniorenheim aufgefunden

Kirchen (Sieg) (ots) - Am 07.04.2023 wurde gegen 23:00 Uhr in der Wingendorfer Straße in Kirchen (Sieg) ein 24jähriger PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle versuchten er, sowie seine 21jähriege Beifahrerin die Beamten der Polizeiinspektion Betzdorf offenbar über die Fahrereigenschaft des jungen Mannes zu täuschen, dies misslang ...

mehr