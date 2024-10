POL-PDKO: Graffiti auf dem Parkplatz des Globus

Mülheim-Kärlich, K65 (ots) - Am Mittwoch, den 02.10.2024, gegen 15:10 Uhr kam es auf der K65 zwischen Mülheim-Kärlich und Kettig zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei befuhren vier Fahrzeuge die K65 in Fahrtrichtung Kettig. An einer Einmündung musste der erste Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Die Fahrzeuge zwei und drei kamen rechtzeitig zum Stehen. Der letzte Pkw ...

mehr