POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Vermisstenfahndung nach einer 13-Jährigen

Pforzheim (ots) - Am Dienstagvormittag ist es in der Maximilianstraße in Pforzheim zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen, bei dem eine Person vorläufig festgenommen wurde. Hintergrund des Einsatzes war ein Vorfall, der sich am 28.07.2024 in der Innenstadt von Pforzheim zum Nachteil eines 23-jährigen Mannes ...

mehr