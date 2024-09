Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Einladung zu Bürgergesprächen in entspannter Atmosphäre mit der Pforzheimer Polizei. Herzlich willkommen auf dem Wochenmarkt mit einem leckeren Kaffee!

Pforzheim (ots)

Das Polizeipräsidium Pforzheim lädt Sie am 28.09.24 herzlich zu "Coffee with a cop" auf dem Pforzheimer Turnplatz ein. Interessante Gespräche bei einer Tasse Kaffee sind garantiert.

Am Samstag, 28.09.24, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr, laden wir unsere Bürgerinnen und Bürger herzlich auf den Wochenmarkt am Turnplatz ein. Sie haben die Möglichkeit, bei einer leckeren Tasse Barista-Kaffee mit unseren Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen. Der Leiter des Polizeireviers Pforzheim Süd, Polizeirat Julian Walch, die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und das Referat Prävention stehen Ihnen bei allen Themen rund um die Polizeiarbeit Rede und Antwort.

Unser Slogan "Mit Sicherheit nah am Menschen" ist ein wichtiger Baustein unserer täglichen Polizeiarbeit, gerne auch einmal auf dem belebten Wochenmarkt mit breitem Publikum und einer gratis Tasse Kaffee.

Sie werden uns auch auf Grund des gut erkennbaren Polizeifahrzeuges nicht verfehlen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und viele interessante Gespräche.

Benjamin Koch, Pressestelle

