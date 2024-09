Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte brechen in Wohnung ein

Boizenburg (ots)

Am zurückliegenden Samstagmorgen (31. August) wurde die Polizei über einen Einbruch in eine Wohnung in Boizenburg informiert. Gegen 08:30 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass mehrere augenscheinlich Jugendliche versuchen würden, über ein Fenster in eine Wohnung einzudringen.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte in der Reichenstraße flüchteten zwei Täter aus dem Fenster der Wohnung. Trotz sofortiger Nacheile sowie sich anschließender Fahndungsmaßnahmen, auch unter Zuhilfenahme eines Fährtenhundes, konnten die Tatverdächtigen nicht gestellt werden.

Beschrieben werden können die beiden flüchtenden Jugendlichen folgendermaßen: Beide Personen waren scheinbar im Alter von 16 bis 20 Jahren, circa 170 bis 180 cm groß und von schlanker Statur. Beide Personen hätten zudem kurze, dunkle Haare getragen und auffällige Hautunebenheiten aufgewiesen. Zur Bekleidung ist bekannt, dass einer der Täter eine dunkle Hose, ein dunkles Langarmshirt sowie eine dunkle Umhängetasche getragen hätte. Die zweite Person sei mit einer weißen Hose, einem dunklen Langarmshirt mit weißer Aufschrift im Nacken bekleidet gewesen sei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter aus der Wohnung Bargeld im unteren vierstelligen Bereich und verursachten zudem einen Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Boizenburg unter der Telefonnummer 038847 606-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell