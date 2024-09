Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Modegeschäft in Broderstorf - Bargeld aus Tresor entwendet

Güstrow/Sanitz (ots)

Am heutigen Morgen erhielt das Polizeirevier Sanitz darüber Kenntnis, dass es zu einem Einbruchsdiebstahl aus einem Bekleidungsgeschäft am Handelspark in Broderstorf gekommen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von 19:30 Uhr bis 07:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen eines Sportausstatters. Weiterhin wurde durch die Täter ein im Geschäft befindlicher Tresor gewaltsam geöffnet und mehrere Tausend Euro Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000EUR geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst führte am Tatort am heutigen Morgen die Spurensicherung sowie Tatortarbeit durch.

Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock führt die weiteren Ermittlungen in dem Fall des besonders schweren Fall des Diebstahls.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei unter der Rufnummer 0381 - 4916 1616, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

