Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Polizeieinsatz nach Angriff mit Messer

Althengstett (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es in der Ottenbronner Straße in Althengstett zu einem mutmaßlichen Angriff eines Mannes gegen einen Busfahrer gekommen. Dabei ist es auch zu einem Einsatz eines Messers gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 41-jähriger Schulbusfahrer gegen 16:00 Uhr die Ottenbronner Straße, als er verkehrsbedingt anhalten musste. In der Folge trat der 26-jährige Beschuldigte von außen an das geöffnete Seitenfenster des Busfahrers heran und stach unvermittelt mehrfach auf diesen ein. Nach der Tathandlung flüchtete der 26-Jährige. Durch die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers, konnte der Täter kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden.

Es kam zu keiner Gefährdung der insgesamt acht minderjährigen Insassen. Diese wurden vor Ort betreut und im Nachgang nach Hause gefahren oder von Angehörigen abgeholt.

Ersten Erkenntnissen zufolge bestand zwischen dem syrischen Geschädigten und dem gambischen Beschuldigten eine Vorbeziehung. Einige Tage zuvor kam es bereits zu einer verbalen Auseinandersetzung der beiden Beteiligten. Der Busfahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Der dringend Tatverdächtige wurde am 18.09.2024 dem Haftrichter am zuständigen Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung gegen den 26-Jährigen erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Mann befindet sich seither in Untersuchungshaft.

