POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim: Größerer Polizeieinsatz in der Maximilianstraße

Am Dienstagvormittag ist es in der Maximilianstraße in Pforzheim zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen, bei dem eine Person vorläufig festgenommen wurde.

Hintergrund des Einsatzes war ein Vorfall, der sich am 28.07.2024 in der Innenstadt von Pforzheim zum Nachteil eines 23-jährigen Mannes ereignet haben soll.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der Geschädigte damals zur Mittagszeit vor drei ihm folgenden Personen in eine Gaststätte geflüchtet und hatte sich im Anschluss in einen Kellerraum der Lokalität begeben. Hier soll er durch zwei seiner Verfolger massiv attackiert worden sein. Dabei sollen ihm unter anderem mehrere Schläge mit einer Axt gegen das Schienbein versetzt worden sein, sodass er ärztlich in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Im Anschluss an die Tat flohen die Angreifer zunächst unerkannt vom Tatort.

Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen drei Männer im Alter von 25, 26 und 27 Jahren. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe -Zweigstelle Pforzheim- erwirkte daraufhin Haftbefehle wegen Flucht bzw. Fluchtgefahr gegen den 26-jährigen sowie den 27-jährigen Tatverdächtigen, bei denen es sich jeweils um deutsche Staatsangehörige handelt. Diesen werden die Angriffshandlungen unter Einsatz der Axt im Keller der Gaststätte zur Last gelegt.

Bereits am Montag wurde der 27-jährige Tatverdächtige festgenommen und dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug, der 27-Jährige befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Am Dienstag erfolgte sodann gegen 11:30 Uhr die Durchsuchung einer Wohnung in Pforzheim, in die Spezialeinsatzkräfte mit einbezogen waren. Dabei kam es zur vorläufigen Festnahme des 25 Jahre alten Tatverdächtigen, der nach bisherigen Erkenntnissen allerdings nicht bei den Gewalthandlungen im Keller der Gaststätte mitgewirkt hat. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 25-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der dritte Tatverdächtige wurde demgegenüber weder in der durchsuchten Wohnung noch in dem umliegenden Gebiet angetroffen. Eine konkrete Gefährdung Unbeteiligter bestand im Zusammenhang mit den polizeilichen Maßnahmen zu keinem Zeitpunkt.

Die Ermittlungen in Bezug auf den Vorfall vom 28.07.2024, insbesondere zu dem Aufenthalt des dritten Tatverdächtigen und dem Tatmotiv, dauern derzeit an.

