Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Handgepäckdieb im Kölner Hauptbahnhof

Köln (ots)

Am 13. August 2024 gegen 15:55 Uhr meldete sich eine 26-jährige indische Staatsangehörige bei der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof und gab an, dass ihr Koffer in einem Lebensmittelgeschäft im Bahnhof entwendet wurde. Mithilfe eines im Koffer befindlichen Mobiltelefons konnte sie den Standort des Koffers ermitteln und ihn schließlich ohne Inhalt eigenständig wieder auffinden.

Zivilfahnder der Bundespolizei werteten daraufhin die Videoüberwachung aus und stellten fest, dass der Tatverdächtige ohne Reisegepäck die Filiale betrat und anschließend mit dem Koffer der Geschädigten flüchtete. Die Beamten beobachteten den Algerier weiter, um festzustellen, ob er weitere Eigentumsdelikte begehen würde. Während der Observation stellten sie fest, dass der Wohnungslose versuchte, einen Teil des Diebesguts zu veräußern.

Daraufhin führten die Fahnder eine uniformierte Streife an den 42-Jährigen heran und brachten ihn zusammen mit dem potenziellen Käufer zur Dienststelle. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten AirPods, die zweifelsfrei der Geschädigten zugeordnet werden konnten.

Die Bundespolizei fertigte eine Strafanzeige wegen Diebstahls gegen den polizeibekannten Algerier. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen entließen sie den Beschuldigten von der Dienststelle.

