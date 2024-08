Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten nehmen verurteilten Betrüger am Dortmunder Flughafen fest

Dortmund - Aachen (ots)

Gestern Mittag (12. August) erwartete einen jungen Mann bei der Ausreise am Dortmunder Flughafen eine unangenehme Überraschung. Eine Staatsanwaltschaft hatte Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Gegen 12:40 Uhr erschien der 27-Jährige an der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges in Richtung Antalya/ Türkei. Während der Kontrolle ermittelten die Bundespolizisten, dass die Staatsanwaltschaft Aachen nach dem türkischen Staatsbürger fahnden ließ. Das Amtsgericht Aachen verurteilte ihn im November 2023 rechtskräftig wegen Betrugs zu einer Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen zu je 30,- Euro.

Da der Gesuchte bisher weder die geforderte Summe von 900,- Euro (zzgl. Verfahrenskosten) gezahlt, noch sich der Haftantrittsladung gestellt hatte, wurde er zur Festnahme ausgeschrieben.

Nun konnte der Mann aus Aachen die Geldstrafe entrichten, sodass er einer Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt entgehen und seine Reise fortsetzen konnte.

