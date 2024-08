Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 36-Jährigen nach Ladendiebstahl fest

Essen - Lünen (ots)

Am gestrigen Mittag (12. August) soll ein Mann versucht haben, in einem Lebensmittelgeschäft im Essener Hauptbahnhof alkoholische Getränke zu stehlen. Bundespolizisten nahmen den Tatverdächtigen fest.

Gegen 11:30 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Essen über einen Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft im Hauptbahnhof informiert. Zuvor soll ein 36-Jähriger die Magnetsicherung an vier Whiskyflasche im Wert von rund 60,- Euro abgemacht haben. Anschließend soll er die Spirituosen in seinen mitgeführten Rucksack gesteckt und die Filiale, ohne zu bezahlen verlassen, haben.

Die Einsatzkräfte führten den ukrainischen Staatsbürger der Bundespolizeidienststelle zu. Vor Ort stellten sie seine Identität zweifelsfrei fest. Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft, nahmen die Beamten den Wohnungslosen fest. Die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes aus Lünen wurde durch einen Polizeiarzt bestätigt. Anschließend führten die Einsatzkräfte ihn dem Gewahrsam der Polizei Essen zu.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und unerlaubten Aufenthalts ein.

