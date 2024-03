Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Weidezaun beschädigt

Altenburg (ots)

Heukewalde: Dreimal beschädigten unbekannte Täter im Zeitraum vom 20.03.2024 - 26.03.2024 den Weidezaun einer Pferdekoppel in der Dorfstraße in Heukewalde. Dies meldete am gestrigen Tag der Eigentümer (48) der Altenburger Polizei. Hinweise zu den Tätern selbst liegen bis dato nicht vor. Die Polizei nahm in der Folge die Ermittlungen zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0079420/2024) auf und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

