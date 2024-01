Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Schwerer Raub in Rostock - Polizei sucht wichtigen Zeugen

Rostock (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Täter die Umhängetasche eines 32-Jährigen gewaltsam entrissen hatte, sucht die Polizei nun Zeugen.

Der Geschädigte befand sich am gestrigen Montagabend um 17:25 Uhr in der Straßenbahnlinie 1 in Fahrtrichtung Dierkower Kreuz, als sich ein bislang unbekannter Mann neben ihn setzte und unter Vorhalt eines Messers bedrohte. Der Rostocker machte lautstark auf sich aufmerksam und verließ am Dierkower Kreuz die Straßenbahn, wo ihm seine Umhängetasche gewaltsam entrissen wurde. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Dierkower Damm.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 1,70 m groß - ca. 25 Jahre alt - sprach gebrochen Deutsch - Bekleidung: dunkle Jacke mit hellem Kragen, heller Kapuzenpullover, dunkle Mütze, dunkle Schuhe sowie zweifarbiger Rucksack.

Für die Aufklärung des Sachverhaltes bittet die Rostocker Polizei nunmehr um die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Gesucht wird insbesondere ein wichtiger Zeuge, der die Tathandlung in der Straßenbahnlinie 1 unterbinden konnte und sich zwischen Geschädigten und Tatverdächtigen stellte. Der glatzköpfige Mann mittleren Alters war mit einer grünen Steppjacke bekleidet und trug eine blaue Sporttasche sowie einen schwarzen Rucksack. Zudem war er in Begleitung einer Frau, die eine weiße Kapuzenjacke und dunkelrote Haare trug. Der bislang unbekannte Zeuge wird gebeten, sich schnellstmöglich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hier erhoffen sich die Ermittler weitere wichtige Hinweise.

Weitere Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

