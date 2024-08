BPOL NRW: Bundespolizei warnt: Gelegenheit macht Diebe - behalten Sie ihre Sachen bei sich

Dortmund - Aachen (ots) - Gestern Mittag (12. August) erwartete einen jungen Mann bei der Ausreise am Dortmunder Flughafen eine unangenehme Überraschung. Eine Staatsanwaltschaft hatte Haftbefehl gegen ihn erlassen. Gegen 12:40 Uhr erschien der 27-Jährige an der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges in Richtung Antalya/ Türkei. Während der Kontrolle ...

mehr