Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 15-jährigen Ladendieb mit Messer, Pfefferspray und Drogen

Essen - Bochum (ots)

Gestern Abend (12. August) soll ein Minderjähriger in einem Lebensmittelgeschäft im Hauptbahnhof Essen Ware entwendet haben. Zudem offenbarte sich, dass der Junge gefährliche und verbotene Gegenstände mit sich führte.

Gegen 20:40 Uhr wurde das Bundespolizeirevier im Essener Hauptbahnhof über einen Ladendiebstahl in einer Lebensmittelfiliale in Kenntnis gesetzt. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 15-Jährigen sowie einen Mitarbeiter des Geschäfts. Der 28-jährige Zeuge gab an, dass er den Jugendlichen dabei beobachtet habe, als dieser mehrere Lebensmittel, unter anderem auch Spirituosen, in seinen Rucksack verstaute. Anschließend soll er den Kassenbereich passiert haben, ohne die Ware zu bezahlen.

In den Büroräumen der Filiale wurde der Rucksack des marokkanischen Staatsbürgers durchsucht. Dabei fanden die Polizeibeamten verschreibungspflichtige Arzneimittel sowie drei Verschlusstütchen Marihuana auf. Zudem stellten die Uniformierten ein Taschenmesser und ein Pfefferspray in dem Hosenbund des Jungen fest.

Zur Feststellung seiner Identität führten die Polizisten ihn dem Bundespolizeirevier im Hauptbahnhof Essen zu. Vor Ort stellten sie die Identität des Marokkaners mittels eines Fingerabdruckscans zweifelsfrei fest. Ermittlungen ergaben, dass er sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält.

Der 15-Jährige gab an, in einer Wohneinrichtung für Minderjährige wohnhaft zu sein. Nach Rücksprache mit einem Mitarbeiter wurde diese Aussage bestätigt. Die Beamten setzten das zuständige Jugendamt über den Sachverhalt in Kenntnis und übergaben den Bochumer anschließend an einen Mitarbeiter der Jugendeinrichtung.

Die Bundespolizisten stellten das Taschenmesser sowie das Pfefferspray sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen, der Verstöße gegen das Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln und des Konsumcannabisgesetzes sowie wegen des unerlaubten Aufenthalts ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell