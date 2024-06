Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach Vorfahrtsmissachtung rund 8.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Montag gegen 09:30 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Tarnowitzer Weg / Bromberger Baumgang ein Unfall. Eine 60-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr den Tarnowitzer Weg in Richtung Bromberger Baumgang entlang. Zeitgleich fuhr eine 64-jährige Dacia-Fahrerin die Memeler Straße in Fahrtrichtung Fankenthaler Straße entlang. Im Kreuzungsbereich missachtete die 64-Jährige die Vorfahrt der Mercedes-Fahrerin und kollidierte mit ihr. Hierbei zog sich die 60-Jährige leichte Verletzungen zu, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell