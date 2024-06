Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kupferkabel entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete in einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum von Freitag bis Montag, 06:30 Uhr, von einem Baugelände in der Steinzeugstraße Kupferkabel in einem Gesamtwert von geschätzten 20.000 Euro. Womöglich wurde das Kabel zuvor mit einer Kabelschere abgeschnitten.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06203/ 9305-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell